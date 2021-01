Sono 150 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sei i decessi. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 426.109 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 445.178 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Poco più di 1500 sono stati effettuati nell’ultima giornata.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 24.590 (+150 rispetto a ieri), quelle negative 401.519.