Lotta per la vita una bimba di sei mesi, positiva al Covid ed è attaccata ad un respiratore, lotta per la vita ed è stata ricoverata durante la notte in terapia intensiva pediatrica all’Annunziata. Gli esami diagnostici hanno rivelato la compromissione del cinquanta percento di uno dei polmoni. Anche i familiari originari della presila sono positivi.

Il personale medico è coordinato dal direttore del dipartimento materno-infantile Gianfranco Scarpelli.