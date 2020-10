Di seguito il comunicato del sindaco di Taurianova Roy Biasi:

“Il Sindaco avvisa la popolazione che, nella giornata odierna, è stata accertata dalle Autorità competenti, la positività al Covid-19 di ulteriori due cittadini taurianovesi. Per uno di questi si è resa necessaria l’ospedalizzazione.

Si avvisa inoltre, che è al vaglio della Giunta Regionale e dei competenti ministeri, l’adozione di ulteriori misure di contrasto e contenimento alla diffusione del Coronavirus. Non appena resi noti i provvedimenti verrà data diffusione anche tramite i canali istituzionali del comune.

Nell’interesse di tutti preme continuare a raccomandare, in questo particolare momento, lo scrupoloso ed attento uso di tutte le misure di prevenzione sin ora suggerite: lavaggio frequente delle mani o utilizzare soluzioni sanificanti idonee, evitare di toccarsi occhi naso e bocca, indossare sempre la mascherina anche in casa quando si ricevono ospiti, osservare adeguato distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti e luoghi affollati. Rispettiamo noi stessi e gli altri.”