Nella giornata odierna è stata accertata la positività al Covid-19 di ulteriori tre concittadini, tutti in trattamento domiciliare.

Come da protocollo, le FF.OO. hanno già provveduto a ricostruire la catena dei contatti recenti e ad avvisare le persone interessate.

Tra i nuovi positivi di oggi, una persona ha autorizzato la comunicazione del proprio nome: il Dottor Vincenzo Papalia, nostro Consigliere comunale, al quale va tutta la nostra vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione, che estendiamo a tutte le altre persone che, attualmente, stanno attraversando le difficoltà connesse all’epidemia.

Degli altri due casi si segnala che uno di questi appartiene ad un nucleo familiare di soggetto già segnalato positivo e, quindi, da tempo in isolamento.