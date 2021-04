Coronavirus, 23.649 nuovi casi e 501 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Leggera flessione dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono 23.649 contro i 23.904 registrati ieri. I tamponi processati sono 356.085 e che fa calare di poco l’indice di positività al 6,6%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i decessi sono 501, in crescita rispetto alla giornata precedente. I guariti sono 20.712 mentre gli attuali positivi aumentano di 971 attestandosi a 563.479.

Nuovo calo dei ricoverati nei reparti ordinari: i degenti sono 28.949 con un calo rispetto a ieri pari a 231. Nelle terapie intensive si trovano invece 3.681 pazienti, in flessione nel dato complessivo di 29 anche se i nuovi ingressi sono 244. In isolamento domiciliare vi sono 530.849 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.483), seguita da Piemonte (2.584) e Puglia (2.369).

La Regione Abruzzo ha comunicato che, a seguito di controlli anagrafici, dal totale dei casi positivi è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato. Nelle Marche, a seguito di una verifica, dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 224 casi identificati da test sierologici positivi ma negativi al tampone.

In Sicilia oggi non è stato possibile rilevare il dato dei tamponi con test antigenico.

(ITALPRESS).