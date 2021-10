CoriglianoRossano Pulita: “Rimandiamo al mittente le Misere e vergognose accuse rivolte alla maggioranza”

– Rimandiamo immediatamente al mittente le misere e vergognose accuse rivolte alla maggioranza dal nuovo consigliere di minoranza Mattia Salimbeni di Corigliano-Rossano Domani, prima tra tutte quella di analfabetismo democratico. Di certo non è stato democratico comunicare con Giunta e Sindaco attraverso la stampa, ma invece un mezzuccio per avere un po’ di pubblicità e fare rumore. Ci sono ben altri mezzi, ufficiali, che avrebbero potuto essere utilizzati e che invece ci si e guardati bene dal fare. Per non parlare poi del passaggio relativo alla gestione dei tributi. Parla chi aveva in Giunta un vicesindaco con delega alla fusione e un assessore al Bilancio. Il livore e gli strali avrebbero dovuto rivolgerli a loro stessi e non a noi.