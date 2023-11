Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglio Comunale, Avv. Marinella Grillo, il cui mezzo è stato incendiato la notte scorsa da mano vigliacca.

Siamo fortemente preoccupati del clima in cui opera chi ricopre un ruolo istituzionale con determinazione e forte senso di responsabilità e per gli innumerevoli gesti di intimidazione che colpiscono tanti cittadini, imprenditori e giornalisti. Non è purtroppo un caso isolato che vede coinvolto un amministratore comunale e per questo esprimiamo la nostra preoccupazione e nello stesso tempo la certezza che simili gesti non fermeranno mai chi persegue obiettivi per il bene della città.

Il nostro incoraggiamento quindi ad andare avanti poiché non saranno mai soli nell’ esercizio del loro ruolo istituzionale.

È necessaria però una riflessione accompagnata da interventi diretti a garantire un contesto sereno agli amministratori locali ed ai tanti cittadini vittime di atti intimidatori e tentativi di estorsione.

Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico con le forze politiche e sociali per promuovere iniziative eclatanti di contrasto alla violenza mafiosa.

I MOVIMENTI:

CORIGLIANOROSSANO PULITA

CORIGLIANOROSSANO FUTURA

UNITI PER STASI SINDACO

EUROPA VERDE – VERDI CORIGLIANO-ROSSANO