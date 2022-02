Lo scorso Venerdì 4 febbraio nove consiglieri comunali di opposizione hanno avanzato una richiesta di convocazione urgente dell’Assemblea civica per discutere e affrontare la grande questione dell’emergenza rifiuti che si sta palesando ormai da mesi in Città e sul territorio e che oggi sembra essere giunta ad un punto di non ritorno.

L’obiettivo – precisano i Consiglieri comunali – è quello di ricevere dal sindaco riscontri documentati rispetto alla problematica dal momento che fino ad oggi dell’emergenza rifiuti se n’è sentito parlare solo attraverso ricostruzioni stampa e dichiarazioni politiche dello stesso primo cittadino. Riteniamo, invece, che la discussione debba essere fondata su dati concreti per capire quali siano le soluzioni adottate e, nel caso, di trovarne una reale e condivisa dall’intero Consiglio comunale.

È surreale – concludono – che all’interno dell’Ambito territoriale ottimale non sia stata ancora definita una strategia per il corretto smaltimento degli scarti e che un impianto pubblico rimanga fermo per le insolvenze dei comuni e, soprattutto, perché non vengono indicati siti e/o i metodi di stoccaggio.

A norma dell’art. 39, comma 2 del TUEL il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni.

__________________

I Consiglieri comunali:

Luigi Promenzio – Civico Popolare

Vincenzo Scarcello, Adele Olivo, Gennaro Scorza – UDC

Costantino Baffa – LEGA

Rosellina Madeo – Fiori d’Arancio

Francesco Madeo – Azione Corigliano-Rossano

Aldo Zagarese – PD

Raffaele Vulcano – Avanguardia Libera