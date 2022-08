Cordaro “Non mi ricandido alle Regionali in Sicilia, saremo al fianco di Schifani”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ci sono dei momenti nella vita in cui un uomo deve preservare il patrimonio di credibilità guadagnato con il proprio duro lavoro e la propria coerenza. In questi 15 anni ho messo me stesso al servizio della Regione Siciliana con impegno e rettitudine, senza perdere mai di vista la strada maestra dell’agire nella legalità e per il bene comune. Sono sempre stato un uomo di centro. Ed è per questo che avevo scelto di tornare nell’UDC. Un ritorno a casa. Ma l’UDC si è rivelato un contenitore vuoto sia di uomini, che di principi. Per questa ragione, non mi ricandiderò alle Elezioni Regionali del 25 Settembre”. Così Toto Cordaro, assessore regionale al Territorio e Ambiente in Sicilia, che aggiunge: “Insieme ai tanti amministratori, militanti e amici, che ringrazio per la vicinanza e il sostegno instancabile, da domani inizia un nuovo percorso politico. Continuerà incessante il mio impegno per i Siciliani. Per ciò abbiamo scelto di sostenere con determinazione e concretezza il Presidente Renato Schifani: la mia comunità politica sarà al suo fianco in questa competizione elettorale. Inizia una nuova grande avventura”.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).