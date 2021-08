“La decisione assunta dal Comitato di Presidenza di “CORAGGIO ITALIA” di presentare proprie liste alle imminenti elezioni regionali nella nostra Regione, rappresenta un fatto politico estremamente importante ed un vero valore aggiunto per la vittoria della coalizione di centro-destra in Calabria, guidata dall’on. Roberto Occhiuto.

E’ quanto dichiara il Vice Coordinatore Vicario per la provincia di Reggio , avv. Pasquale IMBALZANO, per anni amministratore positivamente impegnato al Comune di Reggio.

“CORAGGIO ITALIA”, dopo il proficuo lavoro di radicamento svolto in questi mesi su tutto il territorio regionale, aggregando tante forze giovani, desiderose di impegnarsi con grande spirito di servizio ed altrettante già sperimentate positivamente sul campo, ma tutte di alto profilo morale, si avvia a contribuire in maniera sostanziale alla crescita dei nostri territori, storicamente marginalizzati da una classe politica fin qui non sempre all’altezza delle sfide quotidiane e dei problemi vecchi e nuovi. La scelta del Presidente del Partito e Sindaco di Venezia Luigi BRUGNARO, del Vice Presidente Vicario e Governatore della Liguria Giovanni TOTI, dei Vice Segretari Sen. Prof. Gaetano QUAGLIARIELLO, che tanto si è speso in questi mesi per la crescita di “CAMBIAMO!” nel Paese ed in Calabria, nonché dell’on. MARIN, Capogruppo alla Camera, costituirà la grande novità politica in una Regione, ancora oggi martoriata da criticità, vecchie e nuove, irrisolte in ogni angolo del suo territorio, a dispetto delle enormi potenzialità di crescita”, aggiunge Pasquale IMBALZANO.

“Ed è proprio da tutti i Comprensori calabresi, e , per quello che ci riguarda più da vicino, dalle diverse aree della Provincia di Reggio, vogliamo partire, privilegiando MERITO, COMPETENZA E BISOGNI. Non è un caso che, accanto al contributo programmatico, già elaborato e che intendiamo come “CORAGGIO ITALIA” offrire alla coalizione ed al Candidato Presidente Occhiuto, in queste settimane abbiamo privilegiato il confronto sui problemi con rappresentanti di Associazioni Produttive, delle famiglie, del mondo del volontariato e della società civile in genere, redigendo per ogni singolo territorio (AREA DELLA LOCRIDE, AREA GRECANICA, COSTA VIOLA ED AREA DELLO STRETTO nonché COMPRENSORIO DELLA PIANA) programmi mirati ad affrontare le rispettive esigenze di sviluppo, secondo le locali potenzialità e peculiarità : schede programmatiche che verranno presto presentate alla stampa”, aggiunge ancora Pasquale IMBALZANO.

“Il Partito di ”CORAGGIO ITALIA” anche in Calabria intende dare voce e rappresentare l’area del centro-moderato, liberale, riformista, europeista, cattolico, della destra moderna, nonché ai tanti delusi della politica, che guarda al futuro delle imprese, delle famiglie, dei giovani – che hanno il diritto di mettere le proprie intelligenze ed il loro sapere al servizio della nostra Calabria – , di tutte le fasce deboli e delle nuove povertà, convinti come siamo che la grande sfida della politica Calabrese è oggi soprattutto la capacità di spendere virtuosamente e con grandi ricadute occupazionali le enormi risorse già certamente disponibili della Programmazione Comunitaria 2014-2020 in corso da anni e di quella ormai prossima 2021-2027, (POR FSE, FESR E PSR), a cui si aggiungeranno presto tutte quelle che potranno rivenire dal “Recovery Fund”, capaci finalmente di provocare quello shock positivo in termini di sviluppo reale e definitivo di cui la Calabria ha da tempo tanto bisogno”, conclude Pasquale IMBALZANO.