Nell’esprimere una straordinaria soddisfazione per il lavoro compiuto dal Comitato di

Presidenza di Coraggio Italia, composto dal Presidente Luigi Brugnaro e dai Vicepresidenti

Giovanni Toti, Marco Marin e Gaetano Quagliariello, a pochissimi mesi dalla nascita del

Partito, sono state effettuate le nomine dei componenti la Direzione Nazionale e dei

Coordinatori regionali. Per la Calabria è stato nominato Felice Maurizio D’Ettore. Sono certo

che le sue capacità umane e politiche, saranno apprezzate dai nostri simpatizzanti e

diverranno per tutti noi un puntuale riferimento volto a sostenere il costante confronto nel

quale l’entusiasmo, la passione e la buona volontà dovranno essere tradotte in iniziative

formali, tese a interpretare le istanze dei Calabresi e fornendo loro risposte puntuali e

concrete. Il nostro modello di radicamento sul territorio – continua il Consigliere Cirillo –

vuole essere praticato ponendo la Persona al centro dell’agire politico e impegnandoci a

fornire costantemente quelle risposte che in passato sono venute meno, alimentando il

crescente distacco e la sfiducia verso la politica. Saluto con viva soddisfazione la nomina di

Concetta Scarcella quale responsabile regionale dei Giovani per la Calabria. Per il territorio

che ha espresso la mia elezione in seno al Consiglio Regionale, la Direzione Nazionale ha

nominato Massimo Ripepi coordinatore di Reggio Calabria e Francesco Bruzzaniti, Giuseppe

Coluccio, Pietro Di Certo vicecoordinatori, mentre Pasquale Imbalzano è stato nominato

coordinatore cittadino di Reggio Calabria. Anche a loro ed a tutti i Dirigenti del nostro Partito,

giunga il mio più cordiale augurio di buon lavoro. Sono certo che sapremo lavorare bene e

soprattutto sapremo essere uniti affinché possa essere realizzato quel sogno comune che ci

ha visto protagonisti e vincitori alle recenti Elezioni regionali della Calabria, ottenendo in

Consiglio Regionale un importantissimo ruolo.

Prossimamente, a seguito dell’approvazione del Regolamento sarà avviato il tesseramento

2022 e sicuramente non mancheranno le iniziative sul territorio.