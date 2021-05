Cambiano le regole del coprifuoco in tempi di Covid, ma non che il Covid non esiste più, anzi, semplicemente si vorrebbe dare respiro all’economia, vista la crisi di questo ultimo anno e quindi la scoperta del vaccino, dovremmo ritrovarci in condizione diversa, dovremmo però, rispetto al “liberi tutti” della scorsa estate.

Nelle zone bianche dal 1° giugno non vige il coprifuoco. Nelle zone gialle dal 19 maggio, in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto legge approvato dal Cdm il 17 maggio, il coprifuoco sarà ridotto di un’ora e passerà dalle 22 alle 23. A partire dal 7 giugno passerà alle 24. Mentre è prevista l’abolizione del coprifuoco dal 21 giugno. Resta inteso che il coprifuoco non vige per gli spostamenti legati a lavoro, necessità e salute.

Il nuovo decreto prevede dal 22 maggio la riapertura di esercizi commerciali in mercati e centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive. Dunque dal primo fine settimana dopo l’approvazione del decreto legge si potrà fare shopping nei centri commerciali anche nel weekend.

Il decreto legge ha previsto l’anticipazione della riapertura delle palestre al 24 maggio. Dal 15 maggio hanno già riaperto le piscine all’aperto, mentre dal 1° luglio riaprono anche le piscine al chiuso, i centri benessere e i centri termali, nel rispetto dei protocolli anti Covid.

Ristoranti

Il decreto prevede la riapertura dei ristoranti al chiuso anche la sera dal 1° giugno. Dal 1° giugno sarà consentito anche al chiuso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18, fino alla chiusura prevista dalle norme sul coprifuoco.

Fino al 1° giugno si potrà stare al bar e al ristorante solo all’aperto e seduti al tavolo. Nei bar la consumazione al banco sarà possibile dal 1° giugno. Al tavolo resta il limite di 4 persone, se non conviventi. Distanza di almeno un metro (ridotta solo in caso di barriere fisiche di separazione). Gli avventori dovranno usare la mascherina quando non seduti ai tavoli. I menù dovranno essere consultati preferibilmente in forma digitale o dovranno essere plastificati per consentire la disinfezione dopo l’uso. Altrimenti dovranno essere in carta e gettati dopo ogni singola consultazione.

Le aperture dei centri culturali, sociali e ricreativi è prevista dal 1° luglio, così come le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Lo stesso vale per i corsi di formazione pubblici e privati potranno riprendere le lezioni in presenza.

Il decreto prevede la ripartenza delle feste, comprese quelle che si svolgono dopo cerimonie civili e religiose (come matrimoni e comunioni) dal 15 giugno, anche al chiuso. Agli ospiti sarà richiesto il green pass. Il certificato verde spetta a chi si è vaccinato, a chi ha avuto ed è guarito dal Covid, a chi si è sottoposto a tampone nelle 48 ore precedenti la festa con esito negativo e occorre rispettare i protocolli stabiliti da un “Covid manager”.

La presenza di pubblico è autorizzara per tutti gli eventi e competizioni sportive dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso nei limiti già fissati: capienza non superiore al 25% di quella massima e numero di spettatori non superiore a mille persone all’aperto e 500 al chiuso.

Sospese ancora le aperture per discoteche e sale da ballo.

Per quanto riguarda le zone:

Zona Bianca

Dal 1° giugno in Italia alcune regioni torneranno ad essere bianche, dunque con regole meno strigenti. Varranno solo le regole di comportamento per evitare i contagi, dunque uso della mascherina e distanziamento. In queste regioni non c’è il coprifuoco.

Zona Gialla

Da domani 19 maggio, combaciante con l’entrata in vigore del decreto approvato dal CdM il 17 maggio, il coprifuoco passa dalle ore 22 alle ore 23. A partire dal 7 giugno passa alle 24. É previsto il completo superamento del coprifuoco anche nelle zone gialle dal 21 giugno.

Zona Arancione e Rossa

Nessun allentamento delle misure che invece vengono applicate in zona bianca e gialla. Per gli spostamenti in regioni arancioni e rosse è necessario avere in tasca il green pass. Il certificato verde spetta a chi si è vaccinato, chi è guarito dal Covid e chi ha effettuato un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti il viaggio.