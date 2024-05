Una pesante accusa mossa contro la Signora Pasqualina Ceccarelli e il compagno Merisi Fabio, i quali erano finiti in carcere per estorsione e stalking aggravati dal metodo mafioso.

Diversi mesi fa, infatti, i vicini di casa avevano querelato la donna e il marito (difesi dall’avv. Daniele Calipa del foro di Palmi) a seguito di una lite che era sfociata per questioni di vicinato.

La questione era stata sedata dall’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che avevano invitato la signora a recarsi in Ospedale per curare le ferite riportate dal precedente scontro anche perché le asserite persone offese avevano per primi scatenato una rissa (addirittura con l’uso di un coltello) davanti numerosi testimoni.

Dalla vicenda scaturiva, addirittura, un procedimento penale incardinato presso il Tribunale penale di Reggio Calabria – sezione DDA.

In carcere, la donna ha spiegato -insieme al suo difensore di fiducia Daniele Calipa – al Giudice per le indagini preliminare tutte le dinamiche e all’esito dell’interrogatorio di garanzia, è stata scarcerata.

E’ ancora in attesa di risposta l’istanza presentata nell’interesse del signor Merisi Fabio.