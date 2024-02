La cooperativa “Zomaro Resort” al centro di un mistero. Cerchiamo di fare chiarezza:

I FATTI

Nel 2012 il comune firma un contratto di affitto con la cooperativa affidando oltre 100 ettari di terreno sullo Zomaro, per poi accorgersi che i terreni dati in uso alla cooperativa, erano stati dati in fitto al consorzio di bonifica di Rosarno, che li restituisce al Comune nel dicembre del 2014. Accertato l’errore il comune di Cittanova invita la cooperativa a stipulare un nuovo contratto con le stesse clausole del 2012, compresi i due anni gratuiti di affitto. Siamo nel 2015. Il 3 febbraio viene stipulato una nuovo contratto regolarmente registrato al N. 444 dell’Agenzia delle entrate di Palmi al numero di repertorio del comune di Cittanova N. 1199 ed autenticato dal segretario comunale.

L’accordo viene stipulato dalla cooperativa, Confagricoltura e Comune, e registrato all’Agenzia delle entrate. Tutto ciò è regolare, gli atti sono originali di cui si trova traccia presso l’ente comunale. Nel contratto di affitto la cooperativa deve pagare il Comune dal 3 febbraio 2015 e non dal 2012.

IL MISTERO

Sempre il 3 febbraio viene fatto una nuova scrittura privata con lo stesso numero di protocollo, cambiando sostanzialmente il contratto, riportando il pagamento dell’affitto all’anno 2012. Un’altra clausola viene inserita ed è la seguente: alla fine del contratto di fitto tutte le opere materiali ed immateriali passano di proprietà al comune di Cittanova. In pratica, capannone, macchine e miglioramenti del terreno. Le firme ci sono tutte dalla cooperativa “Zomaro resort”, Comune e Confagricoltura. Di questa scrittura privata non c’è traccia della copia originale (sic!). Mentre dei due contratti, gli originali, sono al Comune. Per il terzo atto, la scrittura privata ad oggi, nessuno sa dare spiegazioni.

Al processo contro la cooperativa “Zomaro Resort” presso il Tribunale di Palmi, fino ad oggi, quello “non originale”, viene assunta per buona dai giudici come ultima versione. Per questo motivo la cooperativa viene condannata al pagamento degli affitti dal 2012 in poi. Va anche detto che Confagricoltura con lettera protocollata al comune riconosce solo due atti. La terza scrittura chi l’ha firmata? Una situazione Paradossale al limite della fantascienza che il comune non sta chiarendo.

Sindaco Francesco Cosentino può chiarire questo mistero consegnando la terza scrittura privata in originale? Il motivo è semplice, le modifiche apportate avrebbero potuto indurre in errore i giudici del tribunale di Palmi in una sentenza non voluta. I Reati, se tutto dovesse corrispondere al vero, sarebbero di una gravità inaudita in quanto, dal danno economico, fino al pignoramento dei conti della cooperativa si arriverebbe al serio rischio del fallimento della stessa.