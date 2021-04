Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito alla situazione della CooperativaSociale Humanitas.

Al Presidente della Giunta regionale f.f. Antonino Spirlì.

Premessoche:LaCooperativa Sociale Humanitas, con sede a Taurianova e dipendente dall’ASP n. 5, opera da oltre 30 anni nel campo dellariabilitazione psichiatrica.La Struttura, che è collocata presso l’Ospedale di Cittanova, ospita 18 pazienti.Considerato che:Ad oggi, alla Cooperativa, che oltretutto è accorpata all’ASP provinciale, viene riconosciuta una retta pari a 30,80 Euro/die di quota sanitaria, insufficiente a coprire le spese necessarie, a fronte di una media di 85 Euro/die riconosciuta ad altre strutture analoghe nel reggino. Bisogna aggiungere che nel 2016, nella Delibera del Commissario straordinario (n. 0329/2016), si stabiliva che la quota sociale (l’altra parte della retta), sia per l’Humanitas che per un’altra struttura di Maropati, Futura –quantificata in Euro 708.000 ”Verrà anticipata sul fondo 42.02.45 e successivamente rendicontata al competente Dipartimento della Regione Calabria”. Quindi veniva stabilito il principio che l’ASP 5 potesse anticipare la quota sociale alle Coop, rendendo loro possibile continuare la loro opera, ma non è mai stato dato seguito a quanto determinato.Inoltre, la Struttura dal 2015 ancora oggi combatte sia col mancato accreditamento che con il blocco dei ricoveri.Preso atto che:Humanitasnon può più sostenere i costi in questa situazione: ciò potrebbe comportare il rischio di dover chiudere la struttura, con conseguente perdita dei posti di lavoro, di un background di esperienza maturato in oltre30 anni di servizio alla comunità e inoltre, la necessità di dislocare i pazienti in cura presso la struttura, con i disagi che ne conseguono.

Tutto ciò premesso e considerato:

Si interroga il Presidente della Giunta F.F. On. Spirlì, su cosa si intenda fare rispetto alla Cooperativa Humanitas di Cittanova, affinché sia garantito alla stessa uguale trattamento economico riservato a strutture simili in provincia di Reggio Calabria, per rilanciare l’avvio e la conclusione delle procedure di accreditamento e per lo sblocco dei ricoveri, misure necessarie per evitare che una struttura come l’Humanitas chiuda e si mettano a rischio posti di lavoro del personale. On. Marcello AnastasiConsigliere regionale e Capogruppo di “Io resto in Calabria”