Conviene fare trading online? 3 motivi per cui fare attenzione

La maggiore diffusione di internet ha semplificato molti aspetti della vita quotidiana delle persone. Infatti è grazie all’evolversi delle tecnologie che investire in Borsa è ormai alla portata di tutti. Con il trading online chiunque può decidere di investire i propri risparmi attraverso la compravendita di strumenti finanziari utilizzando apposite piattaforme online.

Può apparentemente sembrare molto semplice e l’idea di ottenere guadagni elevati in poco tempo può risultare allettante. In realtà è più complesso di così soprattutto se si è inesperti. Il passo obbligato per chiunque decida di avvicinarsi al trading online sarà quello di scegliere una piattaforma finanziaria seria e certificata.

Molti broker offrono inoltre la possibilità di seguire corsi gratuiti o di essere affiancati da un esperto. Altra caratteristica che può essere interessante per i non esperti è quella di esercitarsi in modalità conto demo per fare esperienza. Sul Sito Borsamercato.com che è uno dei più noti del settore è possibile trovare tutte le informazioni sul trading online e sui migliori broker.

I mercati finanziari sono suscettibili ai cambiamenti politici ed economici. Per questo motivo nel periodo storico che il mondo sta vivendo a seguito della pandemia bisognerà prestare attenzione ad alcune tipologie di investimento.

Non investire in una sola operazione:

Per avere successo nel trading online la parola d’ordine è diversificare. Infatti uno dei rischi più concreti è quello di perdere l’intero importo del capitale di investimento in un colpo solo. Ridurre il rischio investendo su più strumenti finanziari sembra quindi una scelta non solo logica ma anche saggia. Avere un portafoglio di investimento diversificato tra asset non correlati può ridurre notevolmente la percentuale di perdita di soldi. Tra gli asset su cui è possibile investire per esempio troviamo:

Azioni

Materie prime

Valute

ETF

Attenzione alla leva finanziaria:

La leva finanziaria è molto diffusa tra i trader esperti soprattutto per chi opera in contratti per differenza (CFD). Consiste nell’avere la possibilità di essere più esposti sul mercato rispetto al capitale che realmente si è investito. Così può sembrare molto allettante ma comporta diversi rischi. Infatti sono molti gli investitori che in questo modo hanno azzerato il proprio capitale.

Come funziona la leva finanziaria? Si deve interpretare come se fosse un moltiplicatore. Per esempio con una leva 1:10 si può investire su uno strumento finanziario del valore di diecimila euro avendone in realtà a disposizione solamente mille. In questo modo si possono aumentare i guadagni ma anche le perdite saranno maggiori. Infatti il guadagno verrà calcolato non sul capitale investito realmente ma su quello mosso tramite leva.

Trading giornaliero: attenzione ai rischi

La prima cosa che si deve tenere in considerazione se si vuole fare trading giornaliero è il fattore tempo. E’ bene ricordare che i mercati finanziari soprattutto su alcuni asset sono aperti tutta la settimana h24. Quindi si parla di quello che per molti è un lavoro a tempo pieno e non un passatempo. Il day trading consiste nel vendere o acquistare asset finanziari in uno stesso giorno. In questo modo si punta ad ottenere guadagno sul movimento di prezzo contenuto. Lasciando posizioni aperte si può rischiare molto ecco perché sarebbe meglio non dedicarsi a questa pratica se non si è già trader navigati.

Ricapitolando quando si decide di approcciarsi al trading online bisogna prestare attenzione alle molte insidie che lo circondano non essendo un gioco. Le truffe in questo mondo sono sempre più diffuse e la scelta di un broker serio e affidabile è imprescindibile. Così come conoscere e saper gestire tutti gli strumenti e le varie tipologie di investimento che caratterizzano il trading online.