Nasce dalle interlocuzioni e dalle battaglie condivise con i residenti di quartieri martoriati dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti e dai roghi tossici, come rione Marconi e San Gregorio, a Reggio Calabria, o nella frazione Mosorrofa, l’incontro pubblico organizzato dalla Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli, in collaborazione con il dr. Giovanni Tripepi, dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dal tema “Qualità dell’ambiente e rischi per la salute”. L’evento, durante il quale gli esperti incontreranno i cittadini e i rappresentanti degli studenti e delle istituzioni e risponderanno alle loro domande, si terrà venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 9.30, nella sala “F. Monteleone” di palazzo Campanella, a Reggio Calabria. Dopo i saluti istituzionali di rito, i lavori saranno aperti dalla Garante Stanganelli e dal dr. Tripepi che spiegheranno il perché di questo incontro. Subito dopo, sarà lasciato spazio al presidente del Comitato di quartiere “Mosorrofa”, Pasquale Andidero che chiarirà il punto di vista dei cittadini, impauriti e oppressi, tra spazzatura e roghi. La parola passerà poi agli esperti: il dr. Ivan Ammoscato, dell’Istituto di Scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr di Lamezia Terme, relazionerà su “Incendi: la combustione e i suoi veleni”; Ferdinando Laghi, vicepresidente International Society of Doctors for Environment (ISDE), si soffermerà su “Ambiente, salute e processi di combustione”; il dr. Francesco Caridi, del dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche e Scienze della terra (MFT) dell’Università degli Studi di Messina, parlerà infine di “Radioattività e rischio radiologico”. Conclusioni a cura di Stanganelli e Tripepi che coordinerà la serie degli interventi. Nel corso del convegno, verrà firmato un protocollo d’intesa tra l’Ufficio del Garante regionale della Salute e l’ONA Aps, Osservatorio nazionale sull’amianto, di Reggio Calabria.