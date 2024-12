Nonostante il freddo e la pioggia, le festività natalizie in corso stanno facendo registrare un aumento di persone per la Piana di Gioia Tauro. Non sono quindi mancati i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, costantemente presenti in strade e nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenire reati.

Durante questo periodo, i Carabinieri hanno effettuato numerosi pattugliamenti nelle zone più frequentate e ispezioni in luoghi sensibili come mercatini di Natale, piazze e aree residenziali. Complessivamente, sono state identificate oltre 1.000 persone e controllati più di 300 veicoli. L’azione dei Carabinieri ha così contribuito a garantire serenità e sicurezza, permettendo ai cittadini di vivere le festività con maggiore tranquillità, ma mantenendo alta l’attenzione su tutti i rischi connessi a questo periodo dell’anno.

Primo Natale con il Nuovo Codice della Strada: oltre 20 le patenti ritirate o sospese

I controlli dei Carabinieri si sono concentrati anche sulla sicurezza stradale, al fine di scongiurare incidenti e altri gravi rischi per gli utenti della strada. Nei giorni di festa, sono stati oltre 20 i conducenti sorpresi ubriachi alla guida o trovati a parlare al telefono mentre erano al volante. Per loro, in virtù del Nuovo Codice della Strada, è scattato il ritiro o la sospensione della patente.

Una tolleranza zero che ha dato i suoi frutti: nei paesi pedemontani, dove la presenza dei Carabinieri è stata maggiore, non si sono registrati incidenti con feriti.

11 le persone denunciate all’esito dei controlli dei Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro

Nel corso del servizio di controllo straordinario del territorio pianigiano, la Compagnia Carabinieri di Taurianova ha segnalato alla Procura di Palmi 11 utenti della strada, a vario titolo ritenuti responsabili di reati connessi con il Codice della Strada. Guida in stato di ebbrezza oltre il limite dei 1,5 grammi per litro, ovvero sotto l’effetto di sostanze psicotrope, le condotte di reato maggiormente riscontrate. Oltre le denunce, ai conducenti sono stati elevati verbali per quasi 4.000 Euro di valore totale.

Si precisa che i procedimenti penali sono attualmente pendenti in fase di indagini e l’effettiva responsabilità delle persone deferite, in uno con la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.