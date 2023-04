I comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria, rientranti nell’elenco allegato al DPCM del 19 febbraio 2010 in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il nostro territorio DAL 24 al 27 settembre 2009 e dal 11 al 17 febbraio 2010, hanno diritto a stipulare contratti di locazione agevolata con cedolare secca al 10% e sconto IMU DEL 25%.

Infatti, l’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 160/2023 ad una istanza di interpello, ha confermato che per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 199 n. 431, nei Comuni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 è consentita l’applicazione della cedolare secca al 10%, come precisato, infatti, dall’art. 4 , comma 3 novies, del DL 30/12/2019 (legge di bilancio) che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 9 della legge 47/2014.

I comuni interessati sono 59 oltre Reggio Calabria qui in ordine alfabetico elencati:

AGNANA CALABRA, AFRICO, ANTONIMINA, ARDORE, BAGALADI, BAGNARA CALABRA, BENESTARE, BIANCO, BIVONGI, BOVA, BOVA MARINA, BOVALINO, BRANCALEONE, BRUZZANO ZEFFIRO, CALANNA, CAMINI, CANDIDONI, CARDETO, CARERI, CASIGNANA, CAULONIA, CIMINA’, CITTANOVA, CONDOFURI, DELIANUOVA, FEROLETO, GERACE, GIOIOSA IONICA, GROTTERIA, LAUREANA DI BORRELLO, LOCRI, MELICUCCA’, MELICUCCO, MONASTERACE, MONTEBELLO IONICO, MOTTA SAN GIOVANNI, OPPIDO MAMERTINA, PALIZZI, PAZZANO, PLACANICA, PLATI’, REGGIO CALABRIA, RIACE, ROCCELLA IONICA, SAMO, SAN LORENZO, SAN LUCA, SAN PIETRO DI CARIDA’, SAN PROCOPIO, SAN ROBERTO, SANT’AGATA DEL BIANCO, SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE, SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE, SCILLA, SEMINARA, SERRATA, STIGNANO, STILO, TAURIANOVA, VILLA SAN GIOVANNI.

L’UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI è pronta ad offrire la necessaria assistenza ai locatori affinché possano risolvere anticipatamente gli attuali loro contratti di locazione a canone libero e rinnovare le stesse locazioni con contratti a canone concordato che oltre ad offrire il vantaggio della cedolare secca al 10% e a non pagare spese di registrazione e bolli potranno usufruire, laddove detti Comuni le abbiano deliberato, aliquote IMU più favorevoli relativamente ai contratti di cui all’art. 2 comma 3 della legge 431/98.

Un esempio per tutti il Comune di Bagnara nel quale l’aliquota per gli immobili locati a canone concordato è dell’8,28 ridotta del 25% per la legge di bilancio Renzi del 2016 e pertanto al 6,21 per mille giusta delibera 57 del 30/12/2021-.

Avv. Giovanni Violi -Vice presidente nazionale

UPPI -unione piccoli proprietari immobiliari

Sedi Reggio di Calabria via Tagliavia n. 9 – 331/2866593- mail-uppireggio@gmnail.com

Palmi via Nicola Pizi n.34 – 331/2866593- mail-uppireggio@gmnail.com