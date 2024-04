I Finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, in collaborazione con i Reparti

del Corpo territorialmente competenti, hanno eseguito la perquisizione personale, informatica e locale disposta

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti di 15 soggetti, che

commercializzavano online prodotti contraffatti, segnatamente orologi di prestigiosi marchi.

L’operazione, che ha preso avvio da un’analisi svolta in collaborazione con Assorologi (Associazione Italiana

Produttori e Distributori di Orologeria), ha portato a individuare un meccanismo di frode conosciuto come

“Hidden Links”, in base al quale il venditore abusivo non inserisce, nel proprio canale di vendita, immagini che

riproducono il bene contraffatto bensì riporta immagini prese da siti ufficiali di noti brand dell’orologeria, cui

viene associato un mero codice identificativo, che sarà utilizzato, sui canali social, per perfezionare la vendita

illecita.

Il sistema di frode è particolarmente insidioso in quanto le pagine web “vetrina” di per sé appaiono del tutto

regolari e perciò in grado di eludere anche i possibili controlli da parte dei gestori delle piattaforme.

Contestualmente alla perquisizione, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del

Tribunale di Milano su conforme richiesta della locale Procura della Repubblica, con il quale sono state oscurate

163 risorse digitali presenti su Twitter, lnstagram, Facebook, Telegram e altri siti web.

All’esito delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro numerosi device (smartphone, PC, tablet) contenenti

le tracce telematiche delle attività illecite poste in essere.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità

degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.