“Con l’approvazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della specie cinghiale,

ancora una volta la Regione Calabria ha dimostrato grande attenzione verso i nostri agricoltori e allevatori. E sempre con

un occhio vigile sulla PSA, la peste suina africana.”.

Ad affermarlo con una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani che negli scorsi mesi si è battuto

per la riapertura della caccia al cinghiale proprio per favorire il contenimento della proliferazione

incontrollata della specie cinghiale:

“In questi mesi non ci siamo risparmiati. Un’azione politica incessante condotta nel territorio e per il territorio, ascoltando

allevatori e agricoltori, cittadini e cacciatori, le loro storie e le loro difficoltà. Ci siamo più volte confrontati con il Commissario

straordinario alla Psa, Giovanni Filippini che, devo dire, ha ascoltato le esigenze e le problematiche di un’intera area

territoriale. Progressivamente è stata resa possibile l’attività venatoria al cinghiale in braccata, in selezione e controllo proprio

nelle zone soggette a restrizione I e, in seguito, è stato dato il via alle operazioni di depopolamento dei cinghiali anche in

zona di restrizione II. E’ stato un impegno gravoso, perché vi era anche contemporaneamente e prioritariamente l’esigenza

di evitare focolai di PSA. Ci siamo riusciti e ne siamo orgogliosi. Adesso si volta pagina.”.

E ancora sul Piano straordinario regionale:

“Oggi con il Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della specie cinghiale, la Giunta

regionale ha introdotto uno strumento innovativo e strategico, che rappresenta una risposta strutturata alle problematiche

connesse all’eccessiva presenza di cinghiali sul territorio calabrese. Vengono introdotte misure concrete, quali il controllo

selettivo della popolazione mediante catture con trappole, abbattimenti mirati e altre tecniche innovative, sempre nel rispetto

dell’ambiente e della sicurezza pubblica; il monitoraggio continuo della presenza della specie grazie all’uso di strumenti

tecnologici avanzati, che permetteranno una gestione dinamica e adattiva; l’implementazione di misure preventive, come

l’installazione di recinzioni nelle aree agricole più vulnerabili, al fine di ridurre gli impatti economici. Verrà, inoltre, attivato

un tavolo tecnico, composto da rappresentanti istituzionali, associazioni agricole e venatorie, coordinerà l’attuazione ed il

monitoraggio del piano, che troverà applicazione su tutto il territorio regionale e avrà una durata quinquennale (2025-

2029).”.

E conclude:

“Inoltre, per andare incontro alle richieste del settore agricolo è stata prolungata la stagione venatoria del cinghiale fino al

30.01.2025. Un ulteriore misura di contenimento dell’impatto della peste suina, che ha causato ingenti danni economici

agli agricoltori e agli allevatori.”.