Dopo alcuni giorni in cui il bollettino comunale non veniva diramato, oggi a Taurianova si registrano 196 nuovi casi affetti da Covid-19, gli attuali contagiati sono 636. Nonostante i proclami del governo sulle nuove aperture e l’abolizione del super Green Pass per alcuni luoghi, ancora il Covid in Calabria fa paura. Basti pensare l’impennata di positivi di ieri con 4.547 nuovi casi e l’aumento dei ricoveri.

Si registra anche un nuovo decesso e il totale dei morti sale a 19. Ma ci sono anche 232 guariti.