L’Avv. Giuseppe Saletta è stato eletto consigliere alle elezioni per il rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica del Tirreno Reggino.

“Sento, anzitutto la necessità di ringraziare la Coldiretti – ha dichiarato Saletta – con la quale oramai da anni portiamo avanti una vera e propria sfida quotidiana per la crescita e la valorizzazione del territorio. Certamente il Consorzio di Bonifica è un ente davvero importante e, tuttavia, alcune criticità vanno affrontate e risolte con spirito di servizio ed impegno quotidiano. Il mio principale obiettivo è quello di lavorare per riavvicinare il Consorzio agli utenti e perseguire una sana collaborazione con le Istituzioni di riferimento”.

Questi i consiglieri eletti: Cannatà Domenico, Barbaro Giuseppe, Corrone Domenico Antonio, Ventra Francesco, Ventrici Alessandro, De Marzo Domenico, Cifalù Carmelo Andrea, Albanese Domenico, Ferrazzini Vincenzo, Di Giacco Maria Carmela, Muratori Antonio, Fiorello Biagio, Sicari Giuseppe, Saletta Giuseppe, Gangemi Alfonso.

Il Consiglio dei Delegati neo eletto procederà nei termini statutari all’insediamento, all’elezione del Presidente e della Deputazione Amministrativa.