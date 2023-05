“Nella seduta odierna del Consiglio regionale, come Fratelli d’Italia abbiamo dato il nostro voto favorevole all’articolo 4 della legge cosiddetta “Omnibus”. Tale articolo interviene nella procedura prevista per la fusione di più Comuni – afferma il presidente del Gruppo Fratelli di Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri. Avevamo immaginato di chiedere un rinvio della trattazione della norma ma, a seguito di una consultazione di maggioranza pur esprimendo alcune perplessità su come si è giunti alla elaborazione di questo testo normativo perché secondo noi, potrebbe non raggiungere l’obiettivo, recependo le assicurazioni fornite dai capigruppo e dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso circa la disponibilità ad ulteriori approfondimenti e modifiche successive, abbiamo dato in Aula il nostro assenso”.