Questa mattina presso il Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria, il

Consigliere regionale Giuseppe Mattiani ha provveduto a premiare, a nome di tutto il Consiglio,

l’Istituto d’Istruzione Superiore di Cariati per aver dato lustro alla Calabria in ambito scientifico e

spaziale con il progetto MoCRiS che ha consentito all’Istituto scolastico di ottenere importanti

riconoscimenti nazionali e internazionali.

A ritirare il premio il Prof. Domenico Liguori, fisico di fama internazionale e promotore di

straordinarie iniziative scientifiche, che con passione e dedizione ha saputo coinvolgere i suoi

studenti in progetti di eccellenza, portando la nostra Regione ai vertici della ricerca.

Insieme a Lui l’Ing. Antonino Brosio che ha collaborato attivamente al progetto.

Nel corso dell’evento il Consigliere Mattiani ha evidenziato lo straordinario successo del progetto

che sta consentendo di parlare della nostra Regione al di fuori dei confini nazionali:

“Oggi, più che mai, ho sentito forte dentro di me l’orgoglio di essere calabrese. Premiare chi rappresenta la nostra terra con grande successo, con un eco che va ben oltre i confini regionali e nazionali, non può non rendere sempre più intenso l’amore verso la Calabria e incentivare ancor di più l’impegno per cercare di guardare ad un futuro importante.

Un riconoscimento all’Istituto d’Istruzione Superiore di Cariati giusto e meritato, perché attraverso il progetto

MoCRis il Prof. Liguori con tutti i Suoi ragazzi e l’Ing. Brosio hanno dato lustro alla Calabria intera in ambito

scientifico e spaziale. Sono io, quindi, che a nome di tutti i calabresi ringrazio Loro.”.

Così il Consigliere Mattiani che sulla caratura del Prof. Liguori sottolinea:

“Il Prof. Domenico Liguori rappresenta un’autentica eccellenza calabrese. Si tratta di un fisico delle particelle di fama internazionale, studioso dei raggi cosmici e delle loro affascinanti proprietà, nonché docente di matematica e fisica proprio presso il Liceo Scientifico di Cariati. Con un’imponente carriera di ricerca, il Prof. Liguori ha partecipato a numerosi studi internazionali, pubblicando decine di articoli scientifici sui raggi cosmici. Ha anche scritto diversi libri sulla didattica della fisica e della matematica, tra cui il celebre “Alice e Pier nel paese della matematica”, che ha ispirato un’opera teatrale di grande successo. Nel suo Liceo, ha creato una serie di laboratori di fisica, osservatorio astronomico e progetti di ricerca sui raggi cosmici, coinvolgendo i suoi studenti in attività che li hanno portati a vivere esperienze straordinarie, come la partecipazione al progetto Triplo E (EEE), ideato dal professor Zichichi, e il viaggio al CERN di Ginevra per costruire un telescopio professionale per lo studio delle proprietà dei raggi cosmici.”.

Continua il Consigliere in merito al progetto MoCRiS:

“Nel 2019, insieme all’Ing. Antonino Brosio, altra eccellenza calabrese, ha ideato e realizzato il progetto di cui

abbiamo parlato oggi MoCRiS (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere), che ha portato una sonda a 35 km

di altitudine per misurare i raggi cosmici ai confini dello spazio. Il volo, realizzato grazie alla startup calabrese ABProject Space, ha avuto un successo straordinario: la sonda, lanciata da Camigliatello Silano, è atterrata con precisione dopo 110 minuti di volo, raccogliendo dati scientifici di valore inestimabile. Le immagini e i video catturati dalla sonda sono stati talmente spettacolari da ricevere il premio “Earth Picture of the Day” dalla NASA, come una delle migliori foto del 2019. MoCRiS ha vinto numerosi premi, tra cui il primo premio al CERN di Ginevra nel 2022, e continua a essere un progetto di punta, ripetuto con successo nel 2023. Nel 2023, il Prof. Liguori ha ricevuto il prestigioso “Atlante Italian Teacher Award” come miglior docente italiano, e l’Unione Astronomica Internazionale ha deciso di dedicargli l’asteroide 20015 Liguori, in riconoscimento dei suoi meriti didattici e scientifici. Il Prof. Liguori è una persona che vive e respira scienza, con una passione travolgente per la fisica e una dedizione sincera nel trasmettere questa passione ai suoi studenti. Sempre pronto a stimolare la curiosità e a coinvolgere i suoi alunni in esperienze di apprendimento innovative, ha a cuore il loro sviluppo, incoraggiandoli a esplorare nuovi orizzonti e a raggiungere traguardi straordinari. Le Istituzioni calabresi hanno il dovere di supportare chi come Lui fa parlare della Calabria nel mondo scientifico.”.