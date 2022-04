Consiglio Regionale della Calabria, giovedì 7 aprile conferenza dei capogruppo

Il Presidente del Consiglio regionale ha convocato, per giovedì 7 aprile alle ore 12.00, la Conferenza dei Capigruppo per la programmazione dei lavori della prossima seduta consiliare. “L’intenzione – commenta Filippo Mancuso – è discutere ed approvare, dopo l’esame (in itinere) delle competenti Commissioni e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, alcuni provvedimenti d’importanza strategica, tra cui il nuovo Por 2021-2027 (approvato dalla Giunta regionale) che implica una spesa superiore ai 3 miliardi di euro e da cui la Calabria si attende le innovazioni che le consentano di recuperare i ritardi di sviluppo, ottimizzando la spesa e finalizzandola produttivamente”.