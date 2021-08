Domenica scorsa, è andato in scena il primo Consiglio Epli Calabria nella splendida cornice del Castello di Vibo Valentia (VV).

Grazie al presidente della Pro Loco locale Luigi Saeli per la impeccabile ospitalità, i lavori si sono svolti all’insegna della programmazione e della condivisione. Ospite del consiglio, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano e il consigliere regionale del CSV Calabria Centro, Giuseppe Aruzza.

A fare gli onori di casa, dunque, il presidente della pro loco di Vibo che ringrazia l’ente Pro Loco Italiane Calabria «per aver scelto la città di Vibo Valentia come sede del primo consiglio regionale delle Pro Loco, occasione per ribadire la nostra piena condivisione e adesione al nuovo ente e rinnovare il nostro impegno affinché la città di Vibo Valentia e la sede della Pro Loco di Vibo Valentia rimarranno sempre aperte e disponibili per qualsiasi evento EPLI e per futuri progetti e collaborazioni, per il miglioramento del comparto Turistico culturale e sociale del territorio».

Dopo i Saluti di rito, il Consiglio è entrato nel merito della discussione, che ha di fatto cercato di tracciare alcune linee guida per il futuro delle Pro Loco calabresi. Grazie alla sinergia tra Epli e le Pro-Loco, si è discusso della suddivisione del lavoro su Settori dedicati in maniera tale da coinvolgere ogni Pro Loco nelle attività e di dare massima importanza a nuovi progetti da mettere in campo. Nel contempo, grazie all lavoro congiunto dei Presidenti delle Pro Loco e il direttivo regionale, si è avviata una sinergia con i parchi Nazionali delle Serre Vibonesi, della Sila, del Pollino e dell’Aspromonte. In virtù di ciò Epli Calabria parteciperà alla Giornata sull’Ambiente con una propria iniziativa importante e che segnerà un nuovo percorso nell’ambito della promozione delle buone tematiche ambientali. In programma, inoltre, un incontro fortemente operativo tra il Comitato Regionale e le Pro Loco associate, tenendo fede all’impegno del Presidente della Provincia di Vibo che ha confermato la propria volontà a riconoscere in modo fattivo il lavoro svolto dalle Pro Loco sostenendone le iniziative sul territorio.

«Questa Presidenza – ha commentato la presidente di Epli Calabria Giuseppina Ierace – si impegnerà a condividere con tutte le pro loco associate, l’idea di un Ente improntato alla condivisione di progetti attraverso l’abbattimento di vecchie logiche territoriali. Questo è lo spirito giusto intrapreso – conclude la Ierace – l’inizio di una nuova era fatta di collaborazione e di condivisione per raggiungere l’uco obiettivo comune, il bene dei nostri territori.