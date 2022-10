Consiglio comunale Catanzaro, ecco il resoconto

Presieduto da Gianmichele Bosco, si è riunito oggi in seconda convocazione il Consiglio Comunale cittadino. Al termine di una seduta che si è protratta per diverse ore e si è caratterizzata per un intenso dibattito, l’Aula, dopo avere ascoltato le comunicazione del Presidente sulle Commissioni permanenti, ha approvato diciotto punti all’ordine del giorno.

In particolare, il consiglio, oltre a una serie di debiti fuori bilancio, ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2021; il progetto definitivo in variante allo strumento urbanistico relativo al Patto per lo Sviluppo della Calabria – realizzazione nuova condotta di adduzione e di un nuovo serbatoio di compenso e accumulo per il potenziamento del ramo sud dello schema idrico “Alli” a servizio della frazione Lido di Catanzaro. Soggetto attuatore Sorical spa, decreto dirigente Regione Calabria 16199 del 27.12.2018; l’integrazione del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022. All’interno di quest’ultimo provvedimento sono inseriti, grazie a un bando ministeriale, lavori sulle scuole di Cava, Siano e Campagnella.

E’ stato invece rinviato a una prossima seduta il punto all’OdG relativo agli Indirizzi nella nomina e revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, il cui testo sarà ulteriormente approfondito rispetto alla bozza presentata oggi in Aula.