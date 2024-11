A margine di una serie di incontri avuti questa mattina presso la Cittadella Regionale – afferma il Consigliere regionale di Forza Italia Cirillo – ho avuto modo di sincerarmi sull’iter relativo alle Case di Comunità e modo particolare, la centralità del confronto è servita per essere rassicurato sul rispetto del cronoprogramma messo in atto per la consegna dei lavori e lo svolgimento degli stessi per portare a compimento l’infrastruttura sanitaria attesa da decenni. L’attenzione che sta riservando la Regione Calabria nei confronti di una necessità diffusa, più volte manifestata dai Cittadini e riportata dal sottoscritto nelle opportune sedi istituzionali è meritoria di riconoscenza. Ringrazio il Commissario alla Sanità On. Roberto Occhiuto – conclude l’on. Cirillo – per la sua costante attenzione alle questioni afferenti sia alla medicina territoriale sia per quanto fatto a sostegno della realizzazione della Casa di Comunità di Caulonia, finanziata con fondi del PNRR, misura 6 Sanità, ai quali sono stati aggiunti in seguito 140.000,00 € dalla Regione Calabria dai Fondi di Sviluppo e Coesione per garantire la realizzazione dell’opera.