È stato consegnato oggi il quarto scuolabus destinato per il trasporto scolastico dei studenti. Un mezzo moderno, confortevole, attrezzato anche di pedana per l’accesso assistito, che in risposta alle accresciute istanze sociali, viene incontro alle esigenze delle famiglie e consente un ampliamento nell’offerta del servizio di trasporto, che dagli attuali 140 bambini trasportati raggiungerà così a circa 160, già dai primi giorni di Marzo.

Finalmente, con l’arrivo del nuovo scuolabus (il terzo acquistato in questi cinque anni) il servizio scolastico può contare su un parco mezzi decoroso e adeguato alle esigenze degli studenti gioiesi.

“Al momento del mio insediamento, ricordo di avere dovuto amaramente constatare (e non senza preoccupazione) che c’era soltanto uno scuolabus, che occorreva utilizzare esclusivamente per i bambini del quartiere Ciambra, al fine preminente di arginare il preoccupante fenomeno della dispersione scolastica. Adesso, invece, i pulmini sono ben quattro” – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione, Dott.ssa Carmen Moliterno che ringrazia la Responsabile del Settore III, dott.ssa Maria Teresa Sorace nonché i dipendenti Rosario Pratticò e gli autisti comunali per il lavoro svolto.

Dal prossimo anno, con un’adeguata programmazione, sarà possibile ampliare in modo significativo il servizio di trasporto, a tutto vantaggio della comunità scolastica e delle famiglie. Si raggiunge così un traguardo significativo, frutto di un impegno costante e totalizzante.

“Con questo traguardo, siamo riusciti ad offrire ai nostri studenti ed alle loro famiglie è un servizio decoroso, sul quale cinque anni fa nessuno avrebbe potuto neppure lontanamente scommettere. E questo è un risultato. Un risultato positivo per la Città. Un risultato positivo che – come Amministrazione – ci rende fieri e felice”, afferma il Sindaco Aldo Alessio.

Grazie per aver letto questo contenuto, continua a seguirci!!