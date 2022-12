Questa mattina, presso la base Luigi Razza di Vibo Valentia, sede dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, alla presenza del Comandante Interregionale Culqualber, Gen. C.A. Riccardo Galletta, del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia, Roberta Lulli, e delle più alte cariche civili e militari, si è tenuta la cerimonia per il conseguimento della specializzazione per addetti a Squadroni Eliportati Cacciatori. Sono 27 i militari di ogni ordine e grado che, al termine di un impegnativo percorso addestrativo di sette settimane incentrato su tecniche di pattugliamento e di combattimento in aree urbane e montuose, tenuto dai carabinieri del 1° Rgt. Paracadutisti “Tuscania”, hanno ricevuto dalle mani del Generale Pietro Salsano, Comandante della Legione Carabinieri Calabria, l’agognato basco rosso, simbolo dell’appartenenza al reparto speciale. I nuovi Cacciatori verranno ora assegnasti agli Squadroni Eliportati dove si cimenteranno in attività di pattugliamento nelle aree più impervie e difficili fornendo anche supporto all’Arma territoriale nell’opera di contrasto alla criminalità organizzata.