La presente per chiedere informazioni riguardo a quanto denunciato in questi giorni dal Comitato

spontaneo denominato “Movimento Popolare Cittadinanza Attiva – Ci Siamo Rotti” che contesta lo stato

della viabilità di collegamento tra l’intera area aspromontana e pre-aspromontana del circondario di

Oppido e la costa tirrenica con un esposto presentato alla Procura della Repubblica.

Nello specifico segnalano lavori deliberati da codesto Ente risultati inefficaci e mal effettuati, nel

loro esposto indicano: “….la Città Metropolitana interveniva nella primavera 2021 asfaltando in 3 modo

discontinuo brevi tratti della SP2bis che precedono l’ingresso in Oppido M. (circa 4 km dalla zona

denominata Ferrandina); asfaltando discontinuamente brevi tratti della SP1 dir tra Varapodio e Oppido;

eseguendo una pulizia sommaria lungo la SP29 tra Oppido e Amato…”

Oltre a denunciare nuovamente lo stato di abbandono e precario di altre strade, più

specificatamente:

“…In principal modo intendiamo riferirci ai tratti:

1. SP29 OPPIDO – AMATO

Strada di vitale collegamento per tutti i centri aspromontani che garantisce la

comunicazione di Oppido e dei centri ad esso afferenti, ovvero Santa Cristina,

Delianuova, Scido, Cosoleto, Sitizano, Varapodio, con la città di Amato, che

costituisce per tali comuni lo sbocco sulla Piana di Gioia Tauro.

2. SP1dir VARAPODIO – TERRANOVA

Strada al collasso in vari punti, soprattutto nel tratto in cui è sito il ponte sul fiume

Marro, più volte oggetto di interventi superficiali e attualmente in grave pericolo

di crollo.Città Metropolitana di Reggio Calabria

Protocollo n. 5271/2022 del 24/01/2022

Palazzo Alvaro

Piazza Italia – 89125 Reggio Calabria

3. SP2bis CASTELLACE – DELIANUOVA

Strada vitale per il collegamento dei centri di Scido, Lubrichi, Sitizano, San

Procopio, Cosoleto, con il più vicino centro di servizi, ovvero Oppido Mamertina.

4. SP2 OPPIDO – ZERVO’

Tratto stradale indispensabile per raggiungere il Parco Nazionale d’Aspromonte e

le aziende in esso collocate, in primo luogo l’Ostello di Zervò. Attualmente tale

strada è interessata da numerose frane e priva della segnaletica adeguata….”

Ritengo che quanto segnalato sia di una gravità immensa e chiedo, pertanto, di conoscere lo stato

dei lavori deliberati dall’Ente e i motivi per cui sono stati effettuati semplici rappezzamenti in luogo ad un

adeguato intervento di ripristino, nonché di intervenire per ripristinare decorosamente la viabilità e

garantire la sicurezza della circolazione stradale al fine di scongiurare eventuali incidenti o danni che

porterebbero a futuri contenziosi per l’Ente o a situazioni ben più gravi.

Contestualmente chiedo che il ripristino della rete viaria indicata dal comitato, insieme ad

un’opportuna riprogettazione di tutta la viabilità dell’area tirrenica e aspromontana, siano opportunamente

inseriti nei lavori che saranno previsti con i PNRR, che costituiscono un’ottima occasione per risollevare

questo territorio a lungo bistrattato e martoriato.

E’ nostro compito vigilare e operare affinché ai cittadini del territorio della Città Metropolitana di

Reggio Calabria siano garantiti dignità, servizi, condizioni di vita decorose e ottimali.

Chiedo, quindi, un cortese e pronto riscontro alla presente nonché di voler procedere con estrema

sollecitudine alla risoluzione delle problematiche segnalate.

Cordiali saluti