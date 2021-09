I “big” della politica nazionale si ricordano e si degnano di venire in Calabria solo per fare passerelle elettorali, davanti a un popolo disperato, a cui chiedono il voto per schieramenti apparentemente diversi, ma poi sono tutti insieme appassionatamente al governo centrale.

Noi, non abbiamo bisogno di leader che arrivano da Roma, perché riempiamo ogni giorno tante piazze dalle città ai borghi più remoti delle aree interne con Luigi de Magistris, il nostro candidato alla presidenza della Regione Calabria.