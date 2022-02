Congressi Provinciali del Partito Democratico, la soddisfazione di Alecci

All’indomani della chiusura dei Congressi Provinciali del Partito Democratico, caratterizzata da una forte partecipazione degli iscritti, intendo complimentarmi e augurare buon lavoro ai dirigenti nominati per l’Area Centrale della Calabria: per le segreterie provinciali Domenico Giampà (CZ)), Giovanni Di Bartolo (VV) e Leo Barberio (KR), per le segreterie cittadine Fabio Celia (Catanzaro), Annagiulia Caiazza (Crotone), Gennarino Masi (Lamezia Terme) e Francesco Colelli (Vibo Valentia). Con queste elezioni si inaugura una nuova stagione per il PD calabrese, guidato da una classe dirigente giovane ed entusiasta, ma già formata ed esperta politicamente grazie ad anni di militanza all’interno di un partito che, oggi più che mai, intende essere inclusivo, innovativo, coeso e presente nei territori. Dopo la nomina di Nicola Irto a Segretario Regionale e di Giusy Iemma a Presidente dell’Assemblea, il Partito Democratico continua ad alimentarsi di energie nuove, in vista delle prossime, importantissime sfide elettorali, a partire già dalla prossima primavera.