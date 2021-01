Domenica 24 gennaio si sono tenute le assemblee elettive delle Polisportive Giovanili Salesiane per il rinnovo dei comitati per il quadriennio olimpico 2021-2024.

All’esito dell’assemblea elettiva, l’avvocato Filomena Iatì è stata eletta Presidente del comitato provinciale di Reggio Calabria ed ha anche ottenuto l’ingresso, di diritto, al comitato regionale la cui presidenza è stata affidata a Fabio Armeni.

Angela Marcianò esprime, a nome di tutto il gruppo di Per REGGIO Città Metropolitana, Identità Reggina e In Marcia, vivo compiacimento per questa prestigiosa carica che verrà ricoperta dalla Consigliera Iatì .

Le PGS sono un ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, un ente assistenziale riconosciuto dal Ministero dell’Interno e un’associazione nazionale di promozione sociale riconosciuta dal Ministero del Welfare.

Siamo certi che Filomena Iatì sarà seria e responsabile interprete degli insegnamenti delle PGS che traggono ispirazione da San Giovanni Bosco, il cui sguardo è sempre stato volto all’inclusione sociale ed ai ragazzi, tramite il gioco.

È più che mai necessario concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei giovani valorizzando la loro domanda educativa e la prassi umanizzante dello sport e promuovendo il volontariato anche attraverso servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio.