Da venerdì 4 a domenica 6 novembre dalle 19:30 alle 24:00 nell’ambito della manifestazione Epicure’ i miti del gusto, all’interno della grande tensostruttura sita nel Lungomare Falcomatà accanto alla Stazione Lido, prenderà il via “Pepotto, il peperoncino incontra il bergamotto.”

Un evento di street food organizzato da Confesercenti Reggio Calabria che vuole valorizzare i più famosi prodotti tipici e identitari della nostra terra, il bergamotto e il peperoncino, dando spazio, al contempo, alla bravura e alla creatività delle attività reggine che operano nel settore della ristorazione le quali hanno creato per l’occasione dei menù che hanno questi ingredienti come protagonisti.

Saranno anche presenti nove aziende vinicole che proporranno i loro migliori vini per accompagnare al meglio le squisite prelibatezze preparate durante le tre serate.

Un modo per rendere omaggio a due assolute eccellenze del territorio interpretate nel format “cibo da strada” in maniera innovativa e sorprendente.

Inoltre, sempre a partire dalle 19:30, ci saranno degli incontri di approfondimento su questi straordinari prodotti e sull’importanza del settore agroalimentare nella caratterizzazione e valorizzazione dell’area metropolitana reggina.

Si inizierà il 4 novembre con “Un peperoncino per amico” in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino, il 5 novembre sarà la volta del “Bergamotto di Reggio Calabria: da coltura industriale a superfood” e per finire il 6 novembre si discuterà dell’importanza strategica dei prodotti agroalimentari identitari per la valorizzazione del territorio.