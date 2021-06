Si è tenuta sabato 26 l’assemblea provinciale della Confartigianato di Reggio Calabria per il rinnovo degli organismi dell’associazione. E’ stato riconfermato , presidente all’unanimità per i prossimi quattro anni Salvatore Ascioti , a capo di una storica impresa artigiana con sede a Locri e operativa , da trenta anni , in tutto il meridione d ‘ Italia. Salvatore Ascioti , ha annunciato l’organizzazione per la metà di settembre di una conferenza programmatica dell’artigianato , per contribuire in maniera decisiva ad affrontare e superare le difficoltà economiche vecchie e nuove che attenderanno il comparto nel prossimo futuro. Il covid ,oltre ad avere trasformato la società, ha accentuato la “ solitudine “ degli artigiani sempre più chiusi nei loro laboratori , per superare l’ennesima emergenza che colpisce il settore. Emergenza che ha creato anche una crescita esponenziale del lavoro nero , prendendo di mira , segmenti non attraversati in passato da questo fenomeno e che va a colpire le aziende sane ed anche i consumatori che non avvertono i danni di servizi e beni offerti , fuori da ogni controllo e garanzia delle norme di tutela. Durante i lavori dell’assemblea è emersa la necessità di un nuovo protagonismo delle istituzioni a partire dai comuni , spesso distanti dalle esigenze del mondo artigiano . L’artigianato rappresenta uno dei grandi motori , non solo . di tenuta economica e sociale della nostra provincia , ma anche di prospettiva di crescita. In questo quadro è stata ribadita la necessità di avere un sistema creditizio non “ nemico “ ,di avere un generale sistema di legalità diffusa , di avere un contesto accogliente che contribuisca ad esaltare le capacità degli artigiani. La confartigianato continuerà il lavoro di rappresentanza e di assistenza come fatto in passato , inserendo nella attività e nella programmazione elementi innovativi per cogliere le sfide del futuro