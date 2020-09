Dal primo di ottobre , tutte le aziende che ancora non lo hanno fatto , devono comunicare telematicamente al registro delle imprese il proprio domicilio digitale attivo espressamente riconducibile all’impresa. L’omessa comunicazione o la mancata attivazione può comportare una multa che si diversifica in base all’assetto societario dell’azienda, Le sanzioni oscillano tra i 206 euro e i duemila per le società e i trenta e i 1500 euro per le imprese individuali.

Per informazioni ed assistenza nell’attivazione della PEC le imprese possono rivolgersi presso gli uffici della Confartigianato