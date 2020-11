Egregio Prefetto,

desidero segnalarLe la situazione di estrema difficoltà nella quale si stanno venendo a trovare

le tante imprese artigiane operanti nell’ambito dei servizi alla persona, con particolare

riferimento ai parrucchieri che l’articolo 1, comma 9 lettera ii) del D.P.C.M. del 3 novembre

u.s. ha inserito tra le attività consentite.

Questo importante riconoscimento che aveva fatto ben sperare per la prosecuzione

dell’attività, oggi rischia di avere un effetto boomerang devastante, trovandosi nella pratica

fortemente limitati nell’erogazione del servizio, con la conseguenza di vedere ridotto di molto il

proprio fatturato (come già sta avvenendo) e con l’impossibilità di accesso a qualunque tipo di

ristoro.

Ed infatti, la clientela, abituale e fidelizzata, di queste attività, spesso e volentieri proviene da

comuni differenti da quelli in cui ha sede l’attività di impresa, che spesso segue trattamenti

specifici, alla quale sembrerebbe non essere consentito lo spostamento con questa

motivazione, non rientrando tra le ipotesi di necessità previste dal DPCM.

Sebbene si dissenta da questa interpretazione per le specificità dell’attività in questione, sul

punto però non vi è certezza, lasciando spazio a possibili differenti applicazioni da parte degli

organi di controllo, con il rischio non solo di generare confusione oltre che discriminazione tra

le attività delle diverse aree, ma, laddove interpretato in senso restrittivo, anche fortissima

limitazione alla libertà d’impresa.

Sono moltissime le telefonate che in questi giorni la nostra associazione sta ricevendo da parte

degli operatori del settore preoccupati per il loro futuro, con la richiesta di chiarimenti.

Per tale ragione, al fine di avere una corretta interpretazione ed applicazione del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri su indicato, anche proporzionata e modulata in relazione

alla gravità della situazione contingente e al territorio di riferimento, Le chiediamo di voler

condividere l’interpretazione favorevole della norma, al pari di quanto fatto dalla Prefettura di

Sondrio il 10 novembre u.s., consentendo alla clientela di poter raggiungere al di fuori del

proprio comune di residenza il parrucchiere di fiducia, rappresentando un luogo sicuro in cui

l’afflusso della clientela avviene in modo contingentato e su appuntamento, con registrazione

dei dati di ogni cliente ricevuto.

Diversamente, converrà con noi che moltissime saranno le attività che purtroppo si troveranno

costrette a chiudere e probabilmente a non rialzare la serranda.

Ci appelliamo alla sua valutazione nel dirimere ogni dubbio