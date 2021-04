“Rifinanziato il fondo regionale per sostenere gli investimenti delle imprese artigiane calabresi. La Giunta regionale ha deliberato una variazione al bilancio di previsione per l’iscrizione di 4 milioni di euro destinati al sostegno e allo sviluppo delle imprese artigiane. Una occasione per la crescita del comparto che ha dato prova di resilienza alla crisi economica aggravata dall’ondata pandemica, sostenendone gli investimenti”.

Si tratta di un fondo che ha già consentito a centinaia di imprese artigiane di accedere ad un contributo in conto interessi o in conto capitale a fondo perduto nella misura massima del 65% dell’investimento realizzato ed ammissibile. E con questa nuova dotazione finanziaria si potrà proseguire nell’azione di sostegno consentendo alle imprese di poter avviare un rinnovamento aziendale per competere sui mercati, soprattutto in questa fase complicata di ripresa del cammino economico con tutto il peso della pandemia ancora da superare. Ricordiamo che tra le spese ammesse al contributo (conto interessi o conto capitale a seconda della tipologia di spesa) rientrano quelle in opere murarie – nel limite massimo del 30% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile -, acquisto di macchinari ed attrezzature, , acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web; impianto fotovoltaico Tutti questi investimenti consentono di accedere al fondo perduto . Mentre si ha diritto al contributo solo in conto interessi per l’acquisto di automezzi per l’attività e per il reintegro capitale circolante finalizzato alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti. Per informazioni e assistenza è possibile contattare confartigianato email confartigianato.rc@libero.it