Basta con la rincorsa ai codici ateco per dare ristoro alle imprese colpite dalle misure di contenimento della pandemia . Bisogna indennizzare tutti gli imprenditori che hanno subito perdite di fatturato , indipendentemente dalla loro appartenenza a settori e ambiti di mercato. Dopo tanti mesi di sofferenza di stop e ripartenze e poi nuovi stop delle attività , tutto il sistema economico è andato in sofferenza. Non si deve più tentare di rincorrere i codici ateco . E’ come svuotare il mare con un secchiello . E’ necessario , reperire adeguate risorse aggiuntive per dare ristoro a tutti gli imprenditori a qualsiasi settore e pezzo di filiera appartengono e con un riferimento temporale che tenga conto dei tanti mesi di crisi . oggi non è più possibile analizzare come si è fatto a giugno un solo mese di crisi e raffrontarlo all’anno precedente è necessario analizzare tutto il 2020. La verità che diventerà drammatica nei prossimi mesi se non si interverrà a dicembre con la manovra finanziaria , sarà :il settore privato con imprese e dipendenti alla fame e settore pubblico che continuerà come se niente fosse con stipendi regolarmente pagati con l’aggiunta di indennità di risultato fantasiose che potevano essere sopportati prima dal paese che lavorava e produceva ma che non saranno più consentite in una situazione di disperazione economico sociale .