In questi giorni nei meandri del ministero della salute ,viene scritto il cosiddetto decreto Calabria per la sanità che dovrebbe prendere il posto del vecchio provvedimento in scadenza.

Il manoscritto , prende forma senza un confronto vero con le parti sociali , ad eccezione forse di qualche fortunato interlocutore. Il vecchio decreto , non ha consentito di fare un solo passo in avanti alla Calabria, il nuovo è nelle mani del signore. Intanto va detto con chiarezza che è ora di finirla con lo scarica barile tra governo e regione, tra dipartimento e struttura commissariale. Tutti sono inadempienti . La fase emergenziale è un disastro , la gestione ordinaria un incubo . Non c’è un vero programma di ammodernamento tecnologico e un investimento sul capitale umano e quelle quattro idee spesso confuse non vengono realizzate . Così anche nella sanità si consuma la gigantesca tragedia calabrese.

Tutto resta nei documenti e quando qualche cosa si realizza non serve più , perché diventata obsoleta. . Il drammatico destino della Calabria è quello di inseguire il futuro . La nostra terra non riesce a produrre idee, quasi sempre le copia e quando poi le realizza , il mondo è andato più avanti perché ha elaborato e costruito altro . Questo accade anche nella sanità . Una sanità che ha bisogno da un lato di grandi risorse per investimenti e contemporaneamente di finanziamente per pagare i debiti esistenti. Le due cose devono camminare insieme , soprattutto in questo periodo drammatico di crisi di liquidità che investe tutti i soggetti ad eccezione di chi è “ garantito “ da uno stipendio della pubblica amministrazione . Oggi è necessario tenere strettamente legate “salute “ ed “economia” e il decreto deve produrre questi risultati . Non si può riprodurre estemporaneamente il dissesto delle asl per non pagare i debiti , non è possibile bloccare i pignoramenti per non onorari gli impegni e non è accettabile che il sistema sanitario calabrese non attivi le procedure dei mutui per saldare i creditori. Anche di questo si deve fare carico concretamente il decreto altrimenti in maniera inesorabile il disagio crescerà e le istituzioni perderanno sempre più credibilità.