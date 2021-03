Il commissario Longo deve spiegare perché ancora persone anziane sulla soglia dei novanta anni non sono state vaccinate. In maniera particolare persone fragili , affette da diverse patologie che non riescono ad uscire da casa sono abbandonate e senza vaccino. Non sono certo i medici di famiglia o i medici presenti nelle varie strutture sanitarie i responsabili del disagio e della confusione che regna sovrana in Calabria. Questa situazione è insostenibile e il governo nazionale che amministra la sanità calabrese , non può rimanere inerte . La struttura commissariale regionale non può utilizzare alibi per non agire. Se non ha le capacità gestionali ed organizzative adeguate , vada a casa ed intervenga l’esercito.