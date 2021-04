Continuano ad arrivarci segnalazioni di soci , over ottantenni , spesso impossibilitati ad uscire di casa che non riescono a sapere come e quando saranno vaccinati. Sono persone che già hanno difficoltà a condurre una vita dignitosa dentro le mura domestiche e che non hanno dimestichezza certamente con le piattaforme digitali e con altri mezzi di comunicazioni innovativi . Quasi sempre chiamano i medici di famiglia che non riescono a dare indicazioni e certezze. Questa situazione è vergognosa e non può certo continuare così . Il commissario Longo e il Presidente Spirli non hanno più alibi. Il servizio sanitario,a prescindere dalle prenotazioni , ha o dovrebbe avere l’anagrafica di tutte queste persone. E’ troppo chiedere di contattarli e andare a casa . Crediamo di no. Allora facciamolo e facciamolo subito. Questi anziani non meritano l’isolamento e l’abbandono da parte delle istituzioni. Rispettiamo e tuteliamo la loro dignità umana