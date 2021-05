Confartigianato: Avviso convocazione Assemblee comprensorio

IL direttivo provinciale dell’Unione Provinciale Artigiani . Confartigianato di Reggio Calabria ha convocato le assemblee di comprensorio per eleggere i delegati all’assemblea provinciale per il rinnovo degli organismi dirigenti.

Per il comprensorio della Ionica l’assemblea si terrà a Caulonia presso il salone ex “agrumaria “ via Lungo Allaro giorno 6 Giugno alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione

Per il comprensorio della Piana l’assemblea si terrà a Melicuccà presso la sede della ditta Napoli Pasquale giorno 6 giugno alle ore 9 in prima convocazione e alle 10 in seconda convocazione

Per il comprensorio dello stretto l’assemblea si terrà giorno 7 Giugno alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda convocazione presso la sede in via Marvasi Reggio Calabria

Possono votare tutti i soci in regola con le quote ed è possibile anche delegare un altro socio.

Per ulteriori informazioni i soci possono contattare l’associazione al 0965 313000 o attraverso email confartigianato.rc@libero .it

IL Presidente

Salvatore Ascioti