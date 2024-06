L’Istituto Comprensivo 1 “Francesco Pentimalli”, di Gioia Tauro, guidato dalla lungimirante visuale pedagogica del suo Dirigente – Prof. Domenico Pirrotta – ha intrapreso da tempo un interessante itinerario progettuale di educazione alla memoria, il cui intenso e critico esercizio intende promuovere una molteplicità di proposte didattiche e culturali volte a conoscere e valorizzare il percorso esistenziale delle vittime innocenti del fenomeno della ‘Ndrangheta. E’ stata pensata e concretizzata in questa direzione di senso, d’altra parte, la recente intitolazione dell’Auditorium della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Stella Maris” alla figura di Celestino Fava, giovane e innocente vittima uccisa a Palizzi dalla criminalità organizzata il 29 novembre 1996. Esattamente in questo medesimo spirito si colloca la partecipazione all’attesa IV Edizione del Concorso Letterario “Rossella Casini”, realizzato nella mattinata di mercoledì 29 maggio grazie all’ideativa sollecitudine del presidio di Palmi di “Libera. Associazione, nomi e numeri contro le mafie”. La finalità organizzativa si contestualizza nel più ampio e nobile proposito di avviare un articolato processo di recupero del ricordo intorno alla grande figura del dottore Luigi loculano, ucciso dalla ‘Ndrangheta a Gioia Tauro il 25 settembre 1998. Si è trattato anche per questo motivo di un significativo evento, dove a brillare per il conseguito risultato é stato proprio un selezionato gruppo di studenti della Scuola “Pentimalli”, grazie alla produzione di un insieme di apprezzati elaborati che hanno organicamente rappresentato – con creatività e originalità – un coinvolgente e immaginato dialogo con il dottore Ioculano, come a presentificare l’inconfondibile forza profetica e intellettuale della sua testimonianza, indicando che essa ancora oggi resiste e interpella a ogni livello la società civile di appartenenza. É stato per tutto ciò un successo senz’altro straordinario, dal momento che a classificarsi al primo, al secondo e al terzo posto sono stati proprio allievi e allieve della surriferita Istituzione scolastica, che con il loro consapevole impegno hanno ottenuto l’aggiudicazione di un riconoscimento didattico e culturale che non conosce precedenti, a prova di un analitico e fecondo lavoro di coscientizzazione intorno alla persona di Luigi Ioculano, come pure alla grande questione sociale concernente il pervasivo e notevole impatto della delinquenza sui molteplici aspetti della vita. A ottenere il primo premio é stata più precisamente un’alunna frequentante la classe terza B della Secondaria, vale a dire Auroramaria D’Agostino, guidata dalla Professoressa Daniela Agresta, al secondo posto invece Pietro Cardoso Bagalà, frequentante la classe terza A e guidato dalla Professoressa Domenica Novella, mentre al terzo posto Angela Mangione della classe terza D e guidata dalla Professoressa Daniela Gianesini. Una posizione, quest’ultima, conquistata in ex aequo con l’allieva Ilary Maria Bagalà, dell’Istituto Comprensivo San Francesco/Scuola Media Minniti di Palmi. Il Dirigente Scolastico – Prof. Domenico Pirrotta – immediatamente intervenuto per esprimere le più vive felicitazioni agli studenti e ai docenti, ha tra l’altro evidenziato l’indiscussa rilevanza che assume per le nuove generazioni la sfida insita nel farsi carico della memoria, rendendola attuale attraverso gli sforzi profusi dal paziente lavoro educativo, in modo particolare nell’urgenza della trasmissione di quanto accaduto.