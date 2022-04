Clara Stella Vicari, messinese, oggi 51 anni, vicepresidente dell’ordine degli Architetti di Messina, una laurea in architettura conseguita a Reggio nel 1995 e alle spalle una significativa esperienza di quasi sei anni nel mondo accademico in Spagna

L’inchiesta, nella quale sono indagate 52 persone, prende origine da un esposto, presentato alla locale Procura della Repubblica negli anni scorsi, da una candidata non risultata vincitrice, nel quale venivano segnalate condotte irregolari perpetrate in occasione dell’espletamento della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario. Contro l’esito della selezione, la Vicari Aversa aveva promosso alcuni ricorsi presso gli organi di giustizia amministrativa andando sempre avanti nonostante, stando alle indagini, le era stato più volte suggerito di rinunciare all’azione giudiziaria intrapresa ed “aspettare il proprio turno” per avere accesso a future opportunità professionali all’interno del dipartimento. E soprattutto avrebbe dovuto prendere la decisione di fare marcia indietro alla ventilata denuncia – «mi ha prospettato la possibilità – ha raccontato la Vicari Aversa ai militari – nel caso avessi ritirato il ricorso, di verificare se era possibile recuperare la situazione al fine di evitare che fossi tagliata fuori dall’ambiente universitario» – anche se il suo destino da ribelle del sistema universitario era tristemente segnato tanto che una professoressa diceva ad un altro docente della Vicari Aversa: «Lo vuoi capire che Clara Stella non vincerà mai questo concorso per ricercatore, ti vuoi mettere il cuore in pace?».