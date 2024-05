Concluso il progetto portato avanti dalle allieve della classe terza R indirizzo Moda dell’Istituto Carlo Rambaldi di Lamezia Terme. La collaborazione tra la scuola e l’associazione APS Samarcanda nasce come attività di PCTO, ex Alternanza Scuola-Lavoro.

La cornice scelta per l’evento finale è stata quella dell’Antico Mulino delle Fate riconosciuto anche dall’UNESCO, straordinario luogo immerso nel bosco, costeggiato dal fiume dove la magia del genius loci è palpabile. L’evento si è svolto in occasione delle Giornate Europee dei Mulini Storici.

Il progetto si è ispirato alla stilista punk Vivienne Westwood, scomparsa nel 2022; per la realizzazione degli abiti si sono utilizzati capi dismessi nel rispetto dell’ambiente, valenza educativa questa, a cui si è dato rilievo approfondendo il tema dell’eco sostenibilità attraverso l’attività di riciclo creativo. Da rimarcare inoltre che è stato realizzato anche un abito dedicato alla fata Gelsomina che rappresenta l’anima dell’Antico Mulino incastonato tra i boschi dello storico quartiere di San Teodoro.

Abiti e accessori dismessi sono stati donati dal Mercatino Franchising e dall’Associazione Senza Nodi Aps.

Hanno collaborato i docenti Francesca Tripodi, Luca Cardone e Francesco Venuti anche tutor interno, per l’Associazione Samarcanda Aps la presidente Manuelita Iacopetta come tutor esterno.

Alla sfilata sono intervenuti genitori, alunni e appassionati dell’Antico Mulino oltre alla dirigente scolastica Anna Primavera che ha espresso apprezzamento per il lavoro ed ha lodato allieve e docenti.