In relazione all’articolo riguardante la chiusura dell’indagini effettuate dalla Direzione distrettuale Antimafia circa la presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti con base logistica in Lamezia Terme zona Mercato Vecchio, l’avvocato Rosario Perri, attesa la comparsa del nome e cognome del suo assistito sulle testate giornalistiche (benché lo stesso non sia stato comunque attinto da nessun provvedimento cautelare), precisa che, nella prossima settimana, con apposita memoria difensiva il sig Lezoche chiarirà dinanzi all’autorità giudiziaria la propria posizione e la sua totale estraneità ai fatti contestati.