Il genere giallo come mezzo per esplorare criticamente la società contemporanea, la scelta fra l’attualità come fonte di ispirazione e la fantasia come strumento per creare mondi dove le regole possono essere riscritte, i crimini sfidano la logica e le soluzioni possono essere tanto ingegnose quanto sorprendenti. Ma anche il racconto della risoluzione di un crimine che affonda le radici nelle vicende di una famiglia lucana per poi espandersi nello spazio e nel tempo, attraversando quasi un secolo di storia e arrivando fino in Oriente.

Questi i temi al centro della seconda edizione di “TauriaNoir”, la rassegna che per la sua seconda edizione ha animato la centrale piazza Garibaldi di Taurianova con due serate curate dalla direzione artistica dell’associazione culturale Parallelo 38 con protagonisti 16 ospiti e un programma che ha spaziato dalla letteratura all’arte, dal cinema alla televisione, dalla musica all’attualità.

Un evento parte del ricco cartellone di eventi della città Capitale Italiana del Libro 2024 ideato per celebrare un genere letterario, quello del giallo e del noir, amatissimo dai lettori di tutto il mondo, attraverso l’intreccio con linguaggi artistici e modalità narrative diverse.

Grande soddisfazione espressa da Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di TCIL, che lo scorso anno ha ideato la rassegna, e dagli organizzatori guidati dalla presidente della Parallelo 38 Emanuela D’Eugenio e dalla vicepresidente Mariagrazia Arceri, che dichiarano unitamente e con entusiasmo di avere già in programma la nuova edizione.

Tanti infatti i nomi che hanno arricchito l’edizione 2024 offrendo il loro personale e originale contributo. Dalla prima serata dedicata al noir calabrese che ha visto susseguirsi gli interventi, moderati dal Procuratore del Tribunale di Palmi Emanuele Crescenti, di autori come Mimmo Gangemi e Domenico Pitea, dell’attore Claudio Castrogiovanni, e di Piera Carlomagno, autrice e direttrice artistica del SalerNoir, che durante la seconda serata, moderata dal giornalista Giuseppe Campisi, ha poi presentato il suo ultimo lavoro edito da Solferino – “Ovunque Andrò” – in dialogo con Antonio Salvati, magistrato e ideatore del Festival Nazionale del Diritto e della Letteratura Città di Palmi, Laura Papa, responsabile della comunicazione e co-fondatrice del progetto editoriale Giallo China.

Le due serate sono state animate dagli intermezzi musicali del soprano Cristina Alviano, Maestro Vincenzo Luca Moro, nella prima serata, e del musicista Sasà Calabrese e dalle letture dell’attrice Giusi Loschiavo nella seconda, oltre che dalle creazioni realizzate dal vivo dai fumettisti Umberto Giampà e Gaspare Orrico. Nella seconda e ultima serata è stata inoltre allestita una mostra di illustrazioni curata da Giallo China, innovativo progetto editoriale basato sulla trasposizione a fumetti – in formato Graphic Novel – di grandi titoli della letteratura giallo-noir italiana.

La seconda edizione di TauriaNoir è stata dedicata ad Alfred Hitchcock, maestro della suspance considerato tra i più importanti registi della storia del cinema.